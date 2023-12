La madre di un lavoratore migrante che lavora nell’Unione può richiedere una prestazione di assistenza sociale

La madre di un lavoratore migrante che lavora stabilmente nell’Unione, se è a carico del figlio, può richiedere una prestazione di assistenza sociale senza che ciò rimetta in discussione il suo diritto di soggiorno. Lo ha stabilito la sentenza della Corte giustizia nella causa C-488/21 depositata oggi.

I fatti

Una cittadina rumena madre di una ragazza rumena e irlandese, che soggiorna e lavora in Irlanda, ha raggiunto la figlia in Irlanda nel 2017 e da allora vi soggiorna legalmente come ascendente...