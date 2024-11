La mancata consegna per Pec piena impone la seconda notifica

La notifica via pec eseguita dall’avvocato non si perfeziona nel caso in cui il sistema genera un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella Pec con messaggio di errore «casella piena»), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (Rdac). Il legale allora, per evitare la maturazione a suo danno di una decadenza, sarà obbligato a seguire il procedimento ordinario di notifica delineato dal Codice di procedura...

