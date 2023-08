La mancata riorganizzazione societaria non giustifica il licenziamento che diventa di natura ritorsiva di Giampaolo Piagnerelli

Il motivo ritorsivo annulla e prevale su ogni altro elemento che integri la giusta causa

Il licenziamento ha natura ritorsiva quando obiettivamente il datore abbia richiamato eventi o elementi inesistenti per giustificare la misura del recesso. Come ad esempio la profonda ristrutturazione societaria che in realtà non era avvenuta. A chiarirlo la Cassazione con l'ordinanza n. 23702/23.

I fatti e i giudizi di merito

La Corte...