La mancata verifica della notificazione del controricorso non è motivo di revocazione

Il mancato esame da parte della Corte di cassazione della regolare notificazione del controricorso non costituisce in sé quell’errore di fatto “determinante” che giustifichi la revocazione della decisione di rigetto del ricorso di legittimità. Nel caso concreto l’ordinanza impugnata per revocazione aveva respinto il ricorso contro una sentenza che negava la cessazione della materia del contendere per l’avvenuto sgravio totale da parte dell’Erario. Per la revocazione la decisione deve essere impugnata...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi