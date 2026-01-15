Rassegne di Giurisprudenza

La misura del premio versato dall’assicurato non costituisce un criterio interpretativo di nullità della clausola claims made

a cura della Redazione Diritto

Contratto di assicurazione - Clausola claims made - Liceità - Interpretazione del contratto - Ammontare del premio - Rilevanza

Nell’assicurazione contro i danni l’estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. 1362-1371 c.c., regole alle quali è estranea la misura del premio pagato dall’assicurato”. E’ del tutto irrilevante la misura del premio versato dall’assicurato, che non può...

