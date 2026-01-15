La misura del premio versato dall’assicurato non costituisce un criterio interpretativo di nullità della clausola claims made
Contratto di assicurazione - Clausola claims made - Liceità - Interpretazione del contratto - Ammontare del premio - Rilevanza
Nell’assicurazione contro i danni l’estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. 1362-1371 c.c., regole alle quali è estranea la misura del premio pagato dall’assicurato”. E’ del tutto irrilevante la misura del premio versato dall’assicurato, che non può...
La retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali è quella prevista dai contratti collettivi
a cura della Redazione Diritto
Gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso da cui desumere il vincolo della continuazione
a cura della Redazione Diritto
Decreto 231 e obbligatorietà dell’azione penale del PM nel processo de societate
a cura della Redazione Diritto
La funzione in concreto assolta dall’assegno divorzile non incide sul diritto dell’ex coniuge alla quota del TFR
a cura della Redazione Diritto