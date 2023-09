La nuova disciplina del whistleblowing

Il nuovo evento del ciclo di incontri "TEMI D'IMPRESA" avrà luogo il prossimo 18 ottobre dalle 14,30 alle 17,30









Presentiamo il nuovo evento dal titolo

"LA NUOVA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING"

seminario sia in presenza che in videoconferenza del ciclo di incontri "TEMI D'IMPRESA", organizzato dalla Fondazione dell'Avvocatura Torinese "Fulvio Croce" e Il Sole 24 ORE.



Durante il seminario si discuterà della nuova disciplina del Whistleblowing, approfondendo le procedure volte ad incentivare le segnalazioni con analisi di quello che succede nel mondo. Si affronteranno i temi delle interferenze della nuova norma con il d.lgs 231/2001 e della figura del facilitatore, facendo inoltre una panoramica sulle tutele previste dalla normativa. Nell'ambito dell'incontro si farà un focus sul Whistleblowing come strumento di contrasto della corruzione.



L'evento è gratuito e avrà luogo il prossimo 18 ottobre dalle 14,30 alle 17,30. È possibile partecipare con le seguenti modalità:

• in presenza, previa prenotazione (massimo 40 partecipanti), in Palazzo Capris, Via Santa Maria n. 1, Torino;

• in videoconferenza, tramite link di partecipazione visibile sulla piattaforma RICONOSCO , oppure

• in videoconferenza tramite link ricevuto via email, per coloro che non hanno la possibilità di accedere tramite RICONOSCO. In tal caso, è necessario iscriversi inviando un'email a FORMAZIONE@ORDINEAVVOCATITORINO.IT



Il seminario è valido per la formazione professionale continua degli Avvocati con l'attribuzione di n. 3 c.f.p.



