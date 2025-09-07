La nuova liberazione anticipata torna alla Corte costituzionale

La “nuova” liberazione anticipata ha mutato la natura sostanziale del beneficio e non consente di valutare i progressi trattamentali del condannato. È questa la motivazione con cui il magistrato di sorveglianza di Nuoro, con l’ordinanza del 12 agosto 2025, ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla costituzionalità dell’articolo 69-bis della legge sull’ordinamento penitenziario (legge 354/1975), riscritto dal decreto legge 92/2024, che ha radicalmente cambiato il volto...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi