La Pa deve provare il proprio rifiuto o la sua inconsapevolezza dell’arricchimento

La Cassazione precisa il diritto al riconoscimento della retribuzione dovuta per chi su incarico ha svolto un’opera professionale a favore della gestione commissariale regionale per realizzare un’attività amministrativa poi non proseguita con lo stesso ufficio del Commissario delegato dal Governo.

In tali casi, una volta restituiti i pieni poteri alla Regione l’ente territoriale non può lamentare l’assenza della propria legittimazione passiva in quanto il rapporto col professionista era stato instaurato durante il commissariamento e ha l’onere di provare il proprio rifiuto dell’indebito arricchimento o l’impossibilità di rifiutarlo perché inconsapevole della sua potenziale esistenza. Quindi non grava sul privato tale dimostrazione del rifiuto o dell’inconsapevole condotta dell’ente territoriale. Infatti, di regola la prestazione professionale resa va comunque retribuita dimostrando solo il proprio depauperamento e il corrispondente arricchimento della pubblica amministrazione.

Il principio di diritto

Nell’accogliere il ricorso di due professionisti contro la Regione convenuta la Corte di cassazione penale – con la sentenza n. 14735/2024 – ha affermato un esplicito principio di diritto sull’onere probatorio in caso di azione ex articolo 2041 del Codice civile. Il principio è il seguente: “in caso di esercizio dell’azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della pubblica amministrazione, l’attore è tenuto a provare unicamente il proprio depauperamento e, con esso, il contestuale arricchimento dell’amministrazione, avendo quest’ultima l’onere di eccepire e provare il rifiuto dell’arricchimento o l’impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza”. Aveva quindi sbagliato nel caso concreto il giudice di appello ad addossare l’onere della prova dell’indebito arricchimento ai due ricorrenti sotto il profilo del rifiuto o dell’inconsapevolezza della parte pubblica.

Altro punto della sentenza è quello del passaggio della titolarità dei rapporti instaurati sotto la gestione commissariale successivamente in capo all’ente regionale. Sul punto la Cassazione abbandona il precedente orientamento a favore di quello instauratosi nel 2015 con una decisione che afferma la piena successione dei rapporti giuridici. E, nel caso, anche la possibilità di una successione “a titolo particolare”. Come quando è la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri a disciplinare - con il provvedimento con cui chiude la fase commissariale - il passaggio di titolarità dei rapporti giuridici venutisi a creare nella fase dell’emergenza che aveva sospeso l’esercizio dei poteri regionali.

Nel caso risolto, la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei ministri aveva di fatto regolato il passaggio di consegne dopo la revoca della figura del Commissario delegato per l’emergenza ambientale. In una simile prospettiva, pertanto, il tema rilevante non era affatto se vi fosse stato il riconoscimento dell’utilità da parte dell’amministrazione regionale, bensì se essa – specie a fronte di un rapporto instauratosi “ab origine” con la Regione stessa, proseguito con l’Ufficio commissariale, ma ritornato in capo alla prima in forza di un fenomeno successorio - sia riuscita a provare il “rifiuto” dell’arricchimento, o la sua impossibilità.