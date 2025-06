LA PARTECIPAZIONE ALL'IMPRESA - IL TESTO - Società di capitali: rimessa allo statuto l'ingresso nella gestione dei lavoratori

Giunge così a uno storico traguardo un percorso legislativo che trae le proprie origini prima ancora della Assemblea costituente e che si pone in aderenza con il dettato dall'articolo 46 della Costituzione (ai sensi del quale, come noto «Ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione dell'aziende»), rimasto per quasi ottant'anni inattuato