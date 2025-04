LA LEGGE SUL COLLEGIO SINDACALE - LA PRESCRIZIONE - Termine quinquennale di prescrizione dal deposito della relazione di bilancio

Nell'ambito delle profonde modifiche operate dalla legge 35/2025, un aspetto di significativo rilievo è rappresentato dal nuovo termine di prescrizione previsto dall'art. 2407 quarto (ed ultimo) comma cod. civ., introdotto dalla novella, a tenore del quale "L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno"

Il 28 marzo 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 14 marzo 2025 n. 35 (G.U. Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2025), recante "Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale", entrata in vigore il 12 aprile, che, come visto, ha riformato il regime della responsabilità dei sindaci, introducendo un limite quantitativo al danno risarcibile (determinato in un multiplo del compenso annuo) e modificando sensibilmente la ...