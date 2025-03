La prescrizione in ambito deontologico forense

L’Associazione di Deontologia e Disciplina Forense il convegno online dal titolo

“I doveri dell’Avvocato fuori e dentro il processo”.

Il webinar offrirà una riflessione approfondita sui doveri dell’Avvocato sia nella fase processuale che in quella stragiudiziale, nonché sulla condotta da tenere al di fuori dell’attività professionale. Verranno quindi esaminati casi pratici e recenti orientamenti giurisprudenziali, con un focus sugli obblighi di lealtà, riservatezza e correttezza professionale.

L’evento è gratuito ed avrà luogo il prossimo 25 marzo 2025 dalle 15,00 alle 17,00 in videoconferenza. Per partecipare al webinar, bisogna accedere alla sezione FAD della piattaforma www.gestiolex.it

A tal fine, è necessario creare un account gratuito , mentre non serve prenotarsi all’evento.

L’evento è valido per la formazione professionale continua degli Avvocati, ed è accreditato dal CNF con 2 crediti in Deontologia. Per maggiori informazioni invia il quesito

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA