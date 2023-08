La qualifica di rifiuto dipende da dati obiettivi di Marco Pauletti









La qualifica di rifiuto va dedotta da dati obiettivi, non dalla scelta personale del detentore.

La Cassazione penale, con la sentenza n. 24680/2023, ha precisato che la qualificazione di un materiale come rifiuto deve essere supportata da dati obiettivi e non dipende dalla personale considerazione del detentore circa l’utilità residua del materiale stesso.



Nella vicenda in esame, il Tribunale di Brindisi condannava un imputato per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, previsto e ...