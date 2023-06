La querela non è sempre necessaria per perseguire le attività rumorose di Giulio Benedetti

Considerate equipollenti costituzione di parte civile o riserva di costituzione









Il Dlgs 150/2022 ha introdotto il regime di procedibilità a querela per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (articolo 659 Codice penale). Tuttavia, questa condizione di procedibilità può essere sostituita dalla costituzione in giudizio come parte civile della persona offesa. Queste le conclusioni della Suprema corte nella sentenza 19971/2023.

A originare la pronuncia era stata la condanna del Tribunale per il reato dell’articolo 659 Codice penale, che aveva determinato...