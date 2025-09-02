Ventiquattrore AvvocatoApprofondimento

La questione del giudicato implicito sulle questioni processuali, le Sez. Unite mettono ordine

di Laura Biarella

LA QUESTIONE

Esiste un ordine logico inderogabile tra la decisione sulle questioni di rito e quella di merito? In quali ipotesi può formarsi un giudicato implicito sulle questioni processuali? Quali strumenti sono a disposizione della parte per far valere vizi processuali impliciti? Quali limiti pone la pronuncia al rilievo d’ufficio nei gradi successivi del giudizio?

Premessa

La sentenza n. 24172/2025 fornisce una precisazione considerevole nell’ambito della giurisprudenza civile, affrontando con nettezza uno scontro giurisprudenziale e dottrinale di lungo corso. Essa bilancia l’esigenza di celerità processuale con la tutela delle garanzie costituzionali, ponendo un limite preciso alla rilevabilità d’ufficio e alla formazione del giudicato implicito su questioni processuali, elementi importantissimi per la certezza del diritto e il giusto processo.

La nozione di giudicato implicito e ordine logico

Il giudicato implicito...

