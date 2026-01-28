S.I.S.O., Società Italiana di Scienze Oftalmiche presenta il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo

“LA RESPONSABILITÀ MEDICA IN MATERIA OCULISTICA”.

Durante l’evento si farà un’approfondita riflessione sui nuovi confini della responsabilità oftalmologica. Si discuterà di complicanze prevedibili e di errore professionale, per poi passare alle fattispecie in cui il caso clinico diventi giudiziario, con l’analisi dei criteri medico-legali per distinguere la colpa dalla pura fatalità. Si esaminerà quindi un caso pratico di responsabilità medica oculistica, con particolare riferimento alle coperture assicurative per oculisti e strutture. Una “Lectio magistralis” affronterà il tema del danno risarcibile, tra causalità materiale e giuridica, con riferimento alla situazione patologica preesistente all’intervento. Si dibatterà inoltre di danno differenziale, oltre che dell’adattamento alla cecità e le conseguenze risarcitorie. L’evento si concluderà con una riflessione sulle prospettive della responsabilità professionale medica.

Il seminario avrà luogo a Roma il 6 febbraio 2026 dalle 9,00 alle 13,00 sia in presenza, presso il l’Università LUMSA, in via di Porta Castello n. 44 che in videoconferenza. Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il form di registrazione. A tutti gli iscritti sarà saranno comunque ricordate le informazioni di accesso alla diretta online prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Per informazioni scrivere a:

• per gli Avvocati: segreteria@avvidasa.it

• per gli Oculisti: siso.ets@gmail.com

Media Partner il Sole 24 ORE