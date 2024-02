La responsabilità processuale aggravata ex art. 96, 3° c., c.p.c.

L’ANALISI DELLA DECISIONE

Di natura tipicamente aquiliana extracontrattuale, la funzione risarcitoria prevista dall’articolo in commento presuppone un fatto illecito, ravvisabile in tutti quei casi in cui il comportamento di colui che ha agito o resistito in giudizio, ed ha poi avuto torto, abbia assunto modalità tali da attribuirgli i caratteri dell’illiceità.