La retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali è quella prevista dai contratti collettivi
Contributi previdenziali - Determinazione - Retribuzione non inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Base di calcolo.
La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali, minimale contributivo, non può essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente...
Gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso da cui desumere il vincolo della continuazione
Decreto 231 e obbligatorietà dell’azione penale del PM nel processo de societate
La funzione in concreto assolta dall’assegno divorzile non incide sul diritto dell’ex coniuge alla quota del TFR
