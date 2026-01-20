Rassegne di Giurisprudenza

La retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali è quella prevista dai contratti collettivi

a cura della Redazione Diritto

Contributi previdenziali - Determinazione - Retribuzione non inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Base di calcolo.

La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali, minimale contributivo, non può essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente...

Gli ultimi contenuti di Rassegne di Giurisprudenza