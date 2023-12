La rigida applicazione del periodo di comporto configura una discriminazione indiretta del lavoratore disabile

La recente sentenza n. 3716/2023 della Corte d’Appello di Roma, in sintonia con la direzione impressa dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9095/2023, emerge come un momento decisivo nella giurisprudenza del lavoro, affrontando con determinazione e chiarezza la problematica della discriminazione indiretta a carico dei lavoratori disabili e indagando sulle ripercussioni in termini di uguaglianza e non discriminazione dell’applicazione omogenea del periodo di comporto. Con rigore analitico e ...

