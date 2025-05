LA SETTIMANA NELLE CORTI - Compensi, non devono pagare l'Irap gli avvocati dipendenti degli enti locali

Avvocati degli enti locali, retribuzione al netto dell'Irap che resta a carico della Pa. Maltrattamenti in famiglia, la Consulta frena su sospensione responsabilità genitoriale. Doping agonistico, per l'espulsione dell'atleta basta il rinvenimento di sostanze stimolanti. Sono alcuni dei temi trattai in settimana dai giudici.