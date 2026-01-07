LA SETTIMANA NELLE CORTI - Concorso scuola, non può essere sanata l'assenza del requisito all'insegnamento

Trasferimenti nella Pa, l'assegno ad personam si riassorbe (nel tempo). Reddito di cittadinanza e tenuità del fatto: il no della Cassazione. Provvedimento implicito: conta ciò che l'Amministrazione fa non solo quello che scrive. Respingimenti, Frontex risponde con Stati Ue ed è tenutaa fornire documenti in suo possesso. Sono alcuni temi affrontati recentemente dai giudici
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n. 32831/2025) ha confermato il licenziamento di un docente che aveva partecipato e vinto un concorso senza possedere il requisito dell’abilitazione all’insegnamento.
Nel pubblico impiego, nel caso di trasferimento, l'assegno ad personam, seppure frutto di accordi sindacali o determinazioni datoriali, non può essere mantenuto sine die (Cassazione, ordinanza n. 32600/2025). La Corte costituzionale (sentenza n. 186/2025) ha esaminato...
Rapporto tra avvocatura e IA: uomo regista, macchina supporto
di Andrea Sirotti Gaudenzi - Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto nazionale per la formazione continua (Roma)