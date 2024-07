LA SETTIMANA NELLE CORTI - Divorzio, anche gli accordi "a latere" entrano nella revisione dell'assegno

Spettacoli estivi, il comune risarcisce i proprietari di seconde case per i decibel eccessivi. Tenta di rubare 1,10 euro: assolto dopo 9 anni. L'attività liberalizzata di consumo sul posto non include il servizio assistito. Balneari, l'acquisizione statale gratis di opere inamovibili a fine concessione è legittima. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici.