LA SETTIMANA NELLE CORTI - Donazione, anche con la convivenza revocabile per ingiuria al donatario

Locazione nulla, i limiti alla ripetizione dei canoni da parte del conduttore. 416-bis, attenuante se l'utilità della dichiarazione prevale sulla pericolosità dell'imputato. Soccorso istruttorio, insanabile l'invio di CD o file correttamente denominati ma privi di contenuto leggibile. Società tra avvocati vietata ai soci esclusivamente finanziari. Sono alcuni temi affrontati recentemente dai giudici

Pure in ipotesi di convivenza di fatto basata su una relazione affettiva scattano doveri di lealtà e di fedeltà anche se in maniera meno rigida di quanto accada in caso di matrimonio. Ciò che rileva è l'atteggiarsi more uxorio della relazione e della sua spendita anche nell'ambiente sociale. Da ciò deriva che anche il convivente col proprio comportamento può commettere quell'ingiuria grave prevista dall'articolo 801 del Cc quale causa di revocazione dell'accettata donazione ricevuta dall'altro componente...