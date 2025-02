LA SETTIMANA NELLE CORTI - Guida in stato di ebbrezza, dai giudicii criteri su sospensione della patente

In tema di prima casa in comunione in caso di decadenza dal bonus scatta la responsabilità solidale, per i trattenimenti dei richiedenti asilo vanno alla Consulta gli atti sul nuovo rito di legittimità e, sempre in materia di immigrazione, è illegittimo negare il rinnovo del permesso di soggiorno se le irregolarità sono sanabili. Sono queste le questioni di rilievo oggetto di attenzione da parte dei giudici