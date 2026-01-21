LA SETTIMANA NELLE CORTI - IL QUADRO DELLE DECISIONI - Sul concordato semplificato la Cassazione delimita i criteri

La liquidazione del compenso dell'avvocato con scaglione diverso da quello indicato va motivata. L'assegno per i figli non può essere omesso per pagare un vecchio debito. Il vettore aereo rimborsa ai viaggiatori del volo cancellato anche il costo dell'intermediario. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici

Con tre decisioni (nn. 620, 623 e 624) la Corte di Cassazione sottolinea: il controllo sostanziale da parte del giudice; la necessità che le "risorse esterne" siano reali; e l'utilità concreta per tutti i creditori.

La liquidazione del compenso dell'avvocato con scaglione diverso da quello indicato va motivata

L'opposizione al diniego di ammissione al gratuito patrocinio è causa di valore indeterminabile e non indeterminato ai fini della liquidazione del compenso professionale che ha prestato assistenza all'opponente (Corte di cassazione, ordinanza n. 607/2026). La Cassazione (ordinanza n. 572...