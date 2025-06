LA SETTIMANA NELLE CORTI - IL QUADRO DELLE DECISIONI - Procura a vendere, annullamento e risarcimento possono coesistere

Processo tributario, alla Consulta l'efficacia vincolante del giudicato penale assolutorio. L'intervento chirurgico deve essere interamente descritto nella cartella clinica senza rinvio ad atti esterni. Sanzioni per abusi edilizi, mai ‘liquidare' le controdeduzioni del privato con clausole di stile. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici

In caso di conferimento di una procura a vendere, l'azione per l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso può concorrere con quella per i danni per l'infedele esecuzione del mandato (Corte di cassazione, ordinanza n. 16374/2025).

Rinviata alla Consulta la questione di legittimità dell'articolo 21-bis del Dlgs 74/2000 introdotto dal decreto delegato sulle sanzioni (Cgt Roma, ordinanza n. 1838/13/2025). La Corte costituzionale (sentenza n. 80/2025) ha bocciato la legge della...