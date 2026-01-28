LA SETTIMANA NELLE CORTI - Scritti difensivi, l'avvocato risarcisce per le espressioni sconvenienti

Responsabilità sanitaria dell'ospedale che non fa prevenzione su piaghe da decubito preesistenti. Rapina sul mezzo pubblico, la "lieve entità" non bilancia mai l'aggravante. Lavoro, illegittimo non "regolarizzare" gli stranieri segnalati nel Sis perché senza soggiorno. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici
La continenza espressiva è un requisito necessario degli scritti difensivi; per l'avvocato che utilizza verso la controparte espressioni offensive, del tutto ingiustificate e prive di nesso con le esigenze difensive, oltre alla cancellazione scatta anche la condanna al risarcimento del danno (Corte di cassazione, ordinanza n. 1184/2026).
Responsabilità sanitaria dell'ospedale che non fa prevenzione su piaghe da decubito preesistenti
L'azienda ospedaliera ha responsabilità per il decesso di un paziente per non aver effettuato attività di prevenzione su una già complessa situazione fisica...
Legal privilege, una riforma matura e uno strumento di civiltà giuridica
di Giorgio Martellino, Presidente dell'Associazione italiana giuristi d'impresa (Aigi)