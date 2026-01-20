La società di capitali disciolta è liquidabile in via giudiziale?

la QUESTIONE Quali sono gli elementi sintomatici dello stato di insolvenza rilevante al fine della liquidabilità in via giudiziale della società di capitali? Quali sono i criteri utilizzabili per accertare la configurabilità dell’insolvenza di una società di capitali in stato di liquidazione civilistica? La postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci esclude la natura di passività della relativa esposizione della società in stato di liquidazione civilistica verso i soci finanziatori?

Il Codice della crisi d’impresa

La materia concorsuale è disciplinata dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (in seguito “Codice della crisi”, “Codice” o “c.c.i.”), successivamente modificato con il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 e con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83. Quest’ultimo decreto, in particolare, è stato adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo...