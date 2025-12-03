La società “espunta” dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro un anno dalla cancellazione
Il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per <i>fictio iuris</i>, nei confronti della società estinta
In sentenza la Corte d’Appello di Torino (sezione I, sentenza 20 novembre 2025 n. 1026) avalla il principio di diritto secondo cui la previsione dell’articolo 10 del Regio decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare), per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris, nei confronti della società estinta...