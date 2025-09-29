La società estinta è davvero sottratta alla liquidazione giudiziale?

la QUESTIONE Quali sono i presupposti di liquidabilità dell’impresa in via giudiziale? La società cancellata dal registro delle imprese è assoggettabile a liquidazione giudiziale e, in caso affermativo, entro quale termine? Come deve essere computato il dies ad quem del termine annuale previsto dall’art. 33 c.c.i. (già, art. 10 l.f.) nel caso in cui l’istanza volta all’apertura della liquidazione giudiziale sia stata rigettata e successivamente accolta in sede di reclamo?

Il regime normativo vigente in ambito concorsuale

La materia concorsuale è disciplinata dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (in seguito “Codice della crisi”, “Codice” o “c.c.i.”), successivamente modificato con il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 e con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83. Quest’ultimo decreto, in particolare, è stato adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo...