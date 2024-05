La testimonianza del prossimo congiunto

Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, 27 comma 2, 29 e 117 Cost. (in relazione all’art. 8 della CEDU) - della norma di cui all’art. 199, comma 1 c.p.p. nella parte in cui prevede un’eccezione alla facoltà dei prossimi congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre laddove il rapporto intercorra con la persona offesa dal reato ovvero la deposizione del prossimo congiunto persona offesa dal reato non sia assolutamente necessaria...

