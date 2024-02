La tutela penale all’inadempimento degli obblighi di assistenza economica ai minori nati fuori del matrimonio

L’ANALISI DELLA DECISIONE Negli obblighi di assistenza esplicitati nella loro natura economica dall’art. 570 bis c.p. e in quelli di assistenza previsti nel primo comma dell’art. 570 c.p., sembrerebbe non esserci una differenziazione netta perché entrambi riferibili a quelli previsti nell’ordinamento civile per il coniuge e per il genitore. Diverso è il caso del secondo comma dell’art. 570 c.p. che, tutelando l’interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza che determinino lo stato di bisogno, può concorrere con l’art. 570 bis c.p. che fornisce la tutela penale all’inadempimento dell’obbligo di natura economica imposto dal giudice civile.



1. La Sentenza in rassegna si occupa della configurabilità del delitto di cui all’art. 570 bis c.p. anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio. Il caso è relativo ad un imputato per i reati di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p., il quale non corrispondendo alla ex moglie le somme dovute per le spese straordinarie dei due figli, per il periodo da maggio 2018 sino al novembre 2019...