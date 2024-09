La valutazione periodica del personale militare

La vicenda processuale

Nel corso del 2023, un Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri proponeva ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, contestando la legittimità della scheda di valutazione redatta dall'Amministrazione di appartenenza, relativa al periodo di servizio prestato tra il mese di febbraio del 2022 e quello di gennaio dell'anno successivo, in quanto viziata da eccesso di potere per falsità dei presupposti, carenza istruttoria e sviamento.

Riscontrando l'effettiva sussistenza...