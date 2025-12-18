Latham & Watkins e Facchini Rossi Michelutti assistono BC Partners nella partnership strategica con Fortidia La società internazionale di investimento BC Partners ha sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione di una quota di maggioranza nel gruppo Fortidia, piattaforma globale di servizi di spedizione, logistica e marketing, dalla famiglia fondatrice Fiorelli e da fondi gestiti da Oaktree Capital Management.







