Lavoratori agricoli: niente disoccupazione se non impugnano l’atto Inps entro 120 giorni
La prestazione previdenziale dell’Inps non è dovuta se decorre il termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui il lavoratore ne abbia avuto conoscenza
Il lavoratore agricolo cancellato dall’apposito elenco lavorativo se intende continuare a beneficiare della prestazione previdenziale ossia l’indennità di disoccupazione deve impugnare l’atto di cancellazione dall’elenco nel termine decadenziale previsto dall’articolo 22 del Dl n.7/70.
Il tenore della norma
Quest’ultima norma prevede che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l’interessato può proporre azione giudiziaria...