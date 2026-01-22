Lavoro, illegittimo non “regolarizzare” gli stranieri segnalati nel Sis perché senza soggiorno Secondo la Consulta, sentenza 6/2026, la norma censurata è irragionevole perché si pone in contraddizione con le finalità della disciplina che mira a consentire la regolarizzazione di cittadini già presenti sul territorio nazionale ma privi di un titolo valido







