Lavoro, illegittimo non “regolarizzare” gli stranieri segnalati nel Sis perché senza soggiorno
Secondo la Consulta, sentenza 6/2026, la norma censurata è irragionevole perché si pone in contraddizione con le finalità della disciplina che mira a consentire la regolarizzazione di cittadini già presenti sul territorio nazionale ma privi di un titolo valido
È in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione precludere l’accesso alle procedure di emersione agli stranieri segnalati nel sistema di informazione Schengen per mero ingresso o soggiorno irregolari.
È quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 6 del 2026, depositata oggi, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 103, comma 10, lettera b), del decreto legge numero 34 del 2020, nella parte in cui preclude, ai cittadini stranieri...