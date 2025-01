Lavoro prestato di domenica: occorre riconoscere un trattamento migliorativo, non obbligatoriamente di tipo economico

Lavoro subordinato - Lavoro domenicale - Compenso - Spettanza.

Il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l’applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole; dunque...