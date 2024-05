Lavoro subordinato: nozione di uso aziendale

Lavoro - Lavoro subordinato - Uso aziendale - Nozione - Portata ed effetti

La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell’uso aziendale. Ed esso, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali, le quali, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un’uniforme ...