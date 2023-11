Lawal e Pavia e Ansaldo nell’investimento di Fondo Italiano d’Investimento in Corradi e Ghisolfi

Piergiorgio Mancone, Paola Carlotti









Fondo Italiano d’Investimento ha concluso gli accordi per l’ingresso, con una partecipazione di maggioranza, nel capitale sociale di Corradi e Ghisolfi, azienda leader in Italia nel settore della progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti biogas e biometano a matrice agricola che negli ultimi anni ha riportato una crescita significativa nelle sue attività.



Lawal ha assistito Fondo Italiano d’Investimento SGR e Pavia e Ansaldo ha assistito Corradi e Ghisolfi S.r.l. e la famiglia Corradi nella prima operazione – il cui perfezionamento è subordinato alle usuali condizioni legate a requisiti di legge ed è previsto indicativamente entro fine 2023 – realizzata dal Fondo Italiano Agri & Food – FIAF, il Fondo settoriale dedicato a sostenere la filiera agroalimentare italiana, prima industria del nostro Paese per valore aggiunto e sinonimo globale di eccellenza del Made in Italy.



Per Lawal ha agito un team guidato dal managing partner, Piergiorgio Mancone, con il senior associate Luca Gobbi e l’associate Marco Baio per gli aspetti contrattuali e societari e per quelli regolamentari e di golden power, il partner Davide Medda per gli aspetti giuslavoristici e la partner Roberta Mollica per quelli di proprietà intellettuale. Spada Partners ha curato la financial due diligence con un team composto dal partner Antonio Zecca, assistito da Francesco De Buglio e Pierdamiano Abbenante, e la tax due diligence con un team guidato dal partner Luca Zoani, coadiuvato da Pasquale Miracolo e Pierpaolo Colucci.



Per Pavia e Ansaldo ha agito un team guidato dalla partner Paola Carlotti, con l’associate Umberto Zaccarelli per gli aspetti contrattuali e societari, la partner Valentina Simonelli per quelli giuslavoristici e il partner Filippo Fioretti con la senior associate Maria Rosaria Raspanti per quelli regolamentari e in tema FDI.



Corradi e Ghisolfi è stata assistita nell’operazione da UniCredit in qualità di advisor finanziario. La famiglia Corradi è stata altresì assistita dal dottor Domenico Sorrentino, per gli aspetti contabili e fiscali.