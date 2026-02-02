LawaL Legal & Tax Advisory annuncia l’ingresso di Domenico Buono come nuovo Partner

Domenico Buono

LawaL Legal & Tax Advisory rafforza ulteriormente la propria area Tax con l’ingresso di Domenico Buono in qualità di Partner, consolidando la crescita dello studio e ampliando le competenze a supporto delle imprese in un contesto economico e normativo sempre più complesso.

Dottore commercialista e revisore legale, Domenico porta una consolidata esperienza nella fiscalità d’impresa, con particolare focus sui settori bancario, industriale e agroalimentare, e nelle operazioni di riorganizzazione societaria. Ha maturato competenze sia in ambito professionale sia presso l’Amministrazione Finanziaria, occupandosi di controlli, interpretazione normativa e fiscalità delle operazioni straordinarie. Ha inoltre ricoperto il ruolo di responsabile del servizio fiscale della principale organizzazione di rappresentanza agricola, sviluppando una profonda conoscenza del diritto e della fiscalità del settore agro-industriale e contribuendo all’attività legislativa e al dialogo con la Pubblica Amministrazione. Nel corso della sua carriera ha partecipato a task force e commissioni ministeriali, ai gruppi di lavoro per la Riforma IRES e per il recepimento dei principi contabili IAS/IFRS, ed è stato membro di organismi tecnici dell’ODCEC di Roma. Autore di numerosi articoli, ha pubblicato due monografie in materia di reddito d’impresa e operazioni straordinarie

“Siamo entusiasti di accogliere Domenico nel nostro team” – dichiara Piergiorgio Mancone, Managing Partner di LawaL – “La sua esperienza, la sua visione e la sua profonda conoscenza del sistema fiscale rappresentano un valore aggiunto per lo studio e per i nostri clienti, in un momento in cui le imprese richiedono competenze sempre più specialistiche e un approccio integrato alle tematiche legali e tributarie.”

“Entrare in LawaL rappresenta la naturale evoluzione del mio percorso professionale” – afferma Domenico Buono – “Condivido pienamente l’approccio multidisciplinare e la visione dello studio. Sono pronto a contribuire allo sviluppo dell’area Tax, mettendo a disposizione tutta la mia esperienza.”

Con l’ingresso di Domenico Buono, LawaL Legal & Tax Advisory conferma il proprio impegno nel costruire una struttura multidisciplinare capace di offrire soluzioni di alto livello, con un approccio orientato alla qualità, all’innovazione e alla vicinanza ai clienti.