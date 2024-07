LawaL Legal & Tax Advisory nel finanziamento di Venture Debt ottenuto da Fabbrica Italiana Telai Srl con Aluna Partners

Piergiorgio Mancone

Aluna Partners, società globale di investment banking esperta nell’organizzazione di crediti alternativi, ha annunciato di aver strutturato una linea di credito di venture debt fino a 4 milioni di dollari con Fabbrica Italiana Telai S.R.L, controllata di Exept srl con sede in Italia e specializzata nella produzione di biciclette made in Italy sia da strada sia MTB. Secondo i termini dell’accordo, il mutuatario può attingere fino a 4 milioni di dollari nei prossimi 24 mesi. Questa linea di credito è stata concepita per integrare il round di equity recentemente concluso con gli azionisti esistenti.

L’operazione è conclusa attraverso l’emissione di strumenti di debito riservato ad investitori professionali e LawaL Legal & Tax Advisory ha svolto il ruolo di deal counsel con un team guidato dal Managing Partner Piergiorgio Mancone e composto dagli Associate, Luca Gobbi, Marco Baio e Giuseppe Longo.

Il settore delle biciclette, soprattutto le biciclette alto di gamma, ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, alimentata dalla crescente consapevolezza dei problemi ambientali, dall’aumento dell’urbanizzazione e dal passaggio a stili di vita più sani. La forte performance del settore è testimoniata anche dal crescente interesse degli investitori, come dimostra l’acquisizione di Accel Group da parte di KKR, che ha portato l’azienda alla privatizzazione, e la vendita di Pinarello da parte della società di private equity L Catterton, sostenuta da LVMH, a un family office privato.