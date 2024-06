Lawal Legal & Tax Advisory potenzia la propria dimensione nazionale ed internazionale

Corrado Cardarello, Paolo Comuzzi, Roberto Gasparini, Sara Gastaldi, Andrea Marziale, Antonio Micalizzi, Guido Molinari e Roberto Sparano entrano come Partner in LawaL Legal & Tax Advisory, dopo vari anni di professione svolta in Quorum.

Con loro entrano pure quali Partners Mauro Raffaghelli, su Milano e Gabriele Lipari, su Roma, che completano quindi la compagine dei partner.

Questa operazione consente a Lawal di operare per conto dei propri clienti con un team di oltre 50 unità divisi nelle diverse aree tra le quali Corporate M&A, Regolamentare Bancario e Finanziario, Private Equity, Venture Capital, Litigation, Contrattualistica, Diritto delle Costruzioni, Diritto della Comunicazione e Pubblicità, Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali, Data Protection, Diritto Fallimentare e Crisi d’Impresa, Diritto della Concorrenza nonché consulenza fiscale nazionale e internazionale.

A livello di sedi operative i team si concentreranno nelle sedi Milano in Via Cino del Duca, di Roma in Viale Bruno Buozzi, a Torino in Corso Stati Uniti presso Palazzo Ceriana Mayneri e Parigi in Rue Vernet.

L’integrazione rafforza ulteriormente alcune aree strategiche come il Tax, il cui Partner in LawaL è attualmente Alberto Picariello, il Diritto del Lavoro, già presidiato dal Partner Davide Medda, nonchè la Data Protection, oltre a prevedere e aggiungere ulteriori competenze nelle aree della compliance, nel bancario e finanziario.

In particolare, il team di diritto fiscale si rafforza con 3 nuovi Partner, Paolo Comuzzi, Roberto Gasparini e Antonio Micalizzi, che rendono la struttura ulteriormente competitiva su tutto il territorio nazionale nelle aree dell’International Tax, Corporate Tax, Transfer Pricing e imposte indirette.

L’unione consente anche di potenziare il dipartimento di Diritto del Lavoro e della Data Protection con l’ingresso degli avvocati Corrado Cardarello, Sara Gastaldi e Andrea Marziale – oltre ai due neo nominati Partner, Gabriele Lipari e Mauro Raffaghelli - consentendo la strutturazione di un team in grado di assistere i clienti su tutto il territorio nazionale con professionisti esperti e con una consolidata reputazione sul mercato.

Rafforzeranno, infine il dipartimento di Corporate M&A e Finance dello Studio i Partner Guido Molinari e Roberto Sparano che amplieranno i servizi offerti ai settori Energy e Automotive, alla compliance oltre che il regolatorio finanziario e assicurativo.

L’ingresso dei 10 nuovi Partner porta in dote a LawaL l’appartenenza al network internazionale Globalaw, che comprende più di 80 studi legali in 80 giurisdizioni e conta oltre 3000 avvocati, garantendo una piattaforma di primari studi indipendenti nelle più dinamiche giurisdizioni a livello globale a servizio dei clienti di LawaL

Oltre ai Partner già esistenti ed a quelli di nuova nomina, entreranno a far parte di LawaL gli associati Mauro Borlini, Antonio Cardarello, Laura Carrera, Marilena D’Angelo, Sonia Fiorenza, Andrea Gambazza, Daniele Grossi Gondi, Valentina Mariani, Cristina Marino Affaitati, Sara Mezzettieri, Ada Poy, nonché gli Of Counsel Francesco Solinas e Fabio Weilbacher.

“L’aggregazione con Lawal – commenta Antonio Micalizzi - consentirà importanti sinergie tra i professionisti ed apre ad ulteriori sviluppi per potenziare ulteriormente i servizi dello Studio”.

“L’appartenenza al network internazionale Globalaw, che nel 2024 ha ottenuto la massima valutazione nella classifica di Chambers & Partners – prosegue Roberto Sparano - consente di contare su una rete di consolidate relazioni con primari studi legali in tutte le più dinamiche giurisdizioni nel mondo e assicura un bacino di sviluppo rilevante per l’operatività della struttura”.

Piergiorgio Mancone, Managing Partner di LawaL, dichiara: “Sono particolarmente entusiasta di dare il benvenuto ai nostri nuovi compagni di viaggio. Con l’ingresso dei nuovi Partner LawaL potenzia la propria dimensione, consolida la presenza in diverse settori e crea un presidio forte e credibile presso la sede di Roma, raggiungendo un fondamentale tassello alla strategia di sviluppo dello Studio. Lavoreremo con fervore tutti insieme ad una nuova governance più adatta alla dimensione che abbiamo raggiunto e indispensabile per rafforzarci ancora. Sappiamo che per competere ai livelli che ci siamo prefissati dobbiamo ancora rafforzarci e con l’aiuto dei nuovi Partner siamo pronti a farlo”.