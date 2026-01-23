L&B Partners Avvocati Associati cresce rafforzando il Dipartimento Tax con otto nuovi ingressi

Ottavia Alfano, Paolo Ruggiero

L&B Partners Avvocati Associati continua a crescere, con l’ingresso di Ottavia Alfano e del suo team di sette professionisti nel Dipartimento Tax dello Studio, proseguendo il percorso di sviluppo e rafforzamento avviato con l’inaugurazione della practice nel luglio 2025.

Entrano a far parte dello Studio Ottavia Alfano, con il ruolo di Partner e Responsabile del Dipartimento, Paolo Ruggiero, in qualità di Partner, il Counsel Matteo Mairone, il Managing Associate Andrea Cristiani, gli Associate Maria Gabriella Terracciano, Federico Levi e Filippo Maria Mariani e il Junior Associate Marco Marinelli.

Ottavia Alfano vanta una consolidata esperienza nel diritto tributario, con particolare focus sulla fiscalità di impresa, fiscalità internazionale e finanza strutturata in operazioni di M&A, leverage buy-out e riorganizzazioni societarie per primari fondi di private equity italiani e internazionali, gruppi multinazionali, family office e private client. Ha maturato una significativa esperienza nel contenzioso tributario e nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria.

Paolo Ruggiero assiste gruppi multinazionali e fondi di investimento nella consulenza fiscale, con particolare focus sulla fiscalità internazionale, il transfer pricing e le operazioni cross-border.

Il team copre un ampio ventaglio di competenze e di seniority, risultando in grado di gestire tematiche fiscali complesse e favorire l’integrazione con le altre practice dello Studio.

L’ingresso del nuovo team si inserisce nel percorso di crescita già delineato al momento della nascita del Dipartimento Tax, avviato nel luglio 2025 con l’ingresso di un primo nucleo di professionisti guidato dalla Partner Grazia Carbone, a capo della divisione Tax Energy, e composto dal Senior Associate Luigi Colucci e dal Junior Associate Andrea Zamparese – un team operativo anche su Roma, con un presidio efficace a livello nazionale.

Con questi nuovi inserimenti, L&B Partners Avvocati Associati consolida la practice Tax, che opera in modo integrato con le altre aree dello Studio, per rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze di una clientela nazionale e internazionale.

“Il rafforzamento del Dipartimento Tax rappresenta un passaggio chiave nel percorso di crescita dello Studio,” ha commentato Michele Di Terlizzi, Managing Partner di L&B Partners Avvocati Associati. “Dopo l’avvio della practice nei mesi scorsi, l’ingresso di questo nuovo team conferma la nostra visione di sviluppo e il nostro impegno nell’offrire ai clienti competenze specialistiche di alto livello, in un contesto sempre più complesso e integrato.”

L’operazione si inserisce nel percorso di sviluppo già avviato dallo Studio, volto a rafforzare ulteriormente la capacità di assistere i clienti nelle sfide più complesse, con una presenza trasversale in molteplici settori, mantenendo al contempo la propria identità distintiva di boutique legale fondata sull’eccellenza del servizio e sulla costruzione di relazioni durature con i clienti.

A seguito di questi ingressi, L&B Partners Avvocati Associati conta oggi 42 professionisti, di cui 11 Partner, confermando la propria crescita nel mercato legale italiano.