LCA con Bohopo per il finanziamento di Casa Laveni Bohopo, società che opera in tutta Europa dove acquista, ammoderna, e trasforma vecchi immobili nelle principali città europee per trasformarli in boutique hotel, ha chiuso l’operazione di finanziamento relativa alla ristrutturazione di Casa Laveni, un hotel boutique di 30 stanze a pochi passi dal Duomo di Milano, che aprirà nel primo trimestre del 2026.