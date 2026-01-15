LCA e PedersoliGattai nell’acquisizione di un ramo d’azienda di PetrolValves S.p.A. da parte di AVK Industrial Solutions S.r.l.

Carreri, Trimboli Raguseo

LCA Studio Legale, con un team coordinato da Andrea Carreri, e guidato per la parte Corporate M&A da Cecilia Frangini con il supporto di Chiara Fadda e Carolina Cominardi, per la parte Real Estate da Giangiacomo Rocco di Torrepadula e Claudia Bonetti, per la parte Labour da Ranieri Romani e Zuleika Palma, ha assistito AVK Industrial Solutions S.r.l. (subsidiary italiana del Gruppo danese AVK) nell’acquisizione di un ramo d’azienda di PetrolValves S.p.A. dedicato alla progettazione, ingegneria e produzione di valvole a farfalla triple-offset per applicazioni infrastrutturali, principalmente nel settore energetico.

PetrolValves S.p.A. è stata assistita da PedersoliGattai con un team guidato da Alessandro Marena e Massimo Trimboli Raguseo.

L’operazione, perfezionata il 18 dicembre 2025, riguarda l’attività svolta presso lo stabilimento industriale di Piacenza, acquisito contestualmente al ramo d’azienda da altra società del Gruppo AVK. L’acquisizione si inserisce nella strategia del Gruppo AVK volta a rafforzare la propria offerta di prodotto nel business industriale, con particolare focus sui settori dell’energia e dell’approvvigionamento idrico. Le sinergie commerciali saranno conseguite attraverso la rete di vendita globale del Gruppo AVK. Lato PetrolValves S.p.A. la cessione rientra, viceversa, nella strategia del Gruppo di rafforzamento del posizionamento competitivo nel settore energetico, con una concentrazione specifica sul segmento Oil & Gas.

LCA and PedersoliGattai in the acquisition of a business unit of PetrolValves S.p.A. by AVK Industrial Solutions S.r.l.

LCA Studio Legale, with a team coordinated by Andrea Carreri and led, for the Corporate M&A aspects, by Cecilia Frangini, with the support of Chiara Fadda and Carolina Cominardi, for the Real Estate aspects by Giangiacomo Rocco di Torrepadula and Claudia Bonetti, and for the Labour aspects by Ranieri Romani and Zuleika Palma, assisted AVK Industrial Solutions S.r.l. (the Italian subsidiary of the Danish AVK Group) in the acquisition of a business unit of PetrolValves S.p.A. dedicated to the design, engineering and production of triple-offset butterfly valves for infrastructure applications, primarily in the energy sector.

PetrolValves S.p.A. was assisted by PedersoliGattai with a team led by Alessandro Marena and Massimo Trimboli Raguseo.

The transaction, completed on 18 December 2025, concerns the activities carried out at the Piacenza industrial plant, which was acquired simultaneously with the business unit by another company of the AVK Group. The acquisition forms part of the AVK Group’s strategy to strengthen its product offer in the industrial business with focus on energy and water supply. Commercial synergies will be achieved via the global sales network of AVK Group. From PetrolValves’ perspective, the disposal is part of the Group’s strategy to reinforce its competitive positioning in the energy sector, with a specific focus on the Oil & Gas segment.