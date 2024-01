LCA con Gamma Technologies LLC nell’acquisizione di Powertech Engineering S.r.l.

Pia De Negri, Andrea Carreri, Zuleika Palma e Nicola Maffioletti

LCA Studio Legale ha assistito la società statunitense Gamma Technologies LLC, leader nel settore dello sviluppo di software per la simulazione ingegneristica, nella negoziazione ed esecuzione degli accordi per l’acquisizione dell’intero capitale della società italiana Powertech Engineering S.r.l., attiva nel settore della simulazione ingegneristica per l’industria automobilistica e dei trasporti.

LCA Studio Legale ha operato con un team multidisciplinare guidato da Andrea Carreri e composto da Nicola Maffioletti, Pia De Negri e Giovanni Binaghi per gli aspetti societari e di M&A, Ranieri Romani, Zuleika Palma e Martina Signore per gli aspetti giuslavoristici, Roberto Pellizzari, Thomas Yang e Matteo Esposito per gli aspetti fiscali, Giulio Vecchie Giada Berti per gli aspetti IP e Giovanni Morgese e Chiara Sarzi Sartori per gli aspetti di compliance.

Powertech Engineering S.r.l. è stata assistita da Weigmann Studio Legale, con un team composto da Emiliano Camilla e Federico Canazza.

Con questa operazione, Gamma Technologies LLC consolida la propria posizione di mercato espandendo la propria attività all’interno del territorio italiano.