LCA con Pacini Group per il primo hotel di lusso nella Stazione di Milano Centrale

Ascarelli, Gentile, Pacini

LCA Studio Legale ha assistito Pacini Group S.p.A. nella negoziazione e definizione degli aspetti contrattuali relativi al nuovo progetto di ospitalità di alto profilo che sorgerà all’interno della Stazione di Milano Centrale.

L’iniziativa, promossa e sviluppata da Grandi Stazioni Retail, segna un traguardo storico per lo scalo milanese: per la prima volta, uno degli edifici più iconici della città ospiterà una struttura alberghiera di fascia alta, nell’ambito di un più ampio piano di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio immobiliare ferroviario.

Pacini Group è stato selezionato come partner operativo per la gestione e commercializzazione della struttura al termine di un processo competitivo coordinato da Cushman & Wakefield, che ha visto la partecipazione di oltre 15 player internazionali del settore hospitality. Il progetto mira a coniugare l’identità architettonica della stazione con un’offerta ricettiva contemporanea rivolta a una clientela business e leisure internazionale.

Il team di LCA Studio Legale che ha curato l’operazione per Pacini Group è stato composto da Elsa Gentile, David Ascarelli e Gianmarco Pacini, che hanno gestito la complessa architettura contrattuale necessaria per integrare una funzione ricettiva d’eccellenza in un contesto infrastrutturale unico e vincolato.

Con questa operazione LCA conferma il proprio posizionamento di primo piano nel settore Real Estate & Hospitality, supportando progetti innovativi che trasformano le infrastrutture urbane in hub multifunzionali di respiro internazionale.