LCA nel primo round di investimento da 3,2 milioni di Pillar

Stefano Giannone Codiglione e Angelika Mascotti

Pillar, startup fintech italiana guidata da Gabriel Guinea Montalvo, Paolo Tarsia Incuria e Lorenzo Demaio e specializzata nella digitalizzazione della gestione economico-finanziaria delle imprese edili, ha chiuso il suo primo round di investimento Pre- Seed da 3,2 milioni di euro. Il round è stato guidato da Emblem I SLP, fondo francese specializzato in investimenti Pre-Seed, che ha investito in scaleup globali di rilievo come Lovable. Hanno partecipato anche fondi di venture capital internazionali, come Pareto, Plug and Play (USA) e Kima Ventures (Francia), insieme a fondi italiani quali B Heroes, Vento, Eden Ventures e IAG, oltre a una compagine di imprenditori di rilievo del panorama tech nazionale e internazionale e a diversi business angel.

I founder di Pillar sono stati assistiti dal team Emerging Companies & Venture Capital di LCA Studio Legale, con Stefano Giannone Codiglione e Angelika Mascotti.

Con questa operazione Pillar punta a consolidare il lancio commerciale delle proprie soluzioni e a rafforzare il team, con l’obiettivo di accelerare la digitalizzazione dei processi nel settore delle costruzioni e del real estate.