LCA Studio Legale e Gelmetti per l’acquisizione di Stefania Calugi Tartufi da parte di Italian Fine Food Il fondo di private capital Italian Fine Food, promosso da Avm Gestioni sgr con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze regionali del food Made in Italy, assistito da LCA Studio Legale - con un team coordinato da Benedetto Lonato e composto da Virginia Cella e Alessandro Iustulin, per le attività M&A, e da Davide Valli e Luca Liberti, per le attività financing - ha perfezionato nei giorni scorsi l’acquisizione dell’80% di Stefania Calugi Tartufi, azienda specializzata nella ricerca e nella trasformazione dei tartufi.