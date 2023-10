LCA Studio Legale con Eurobio Scientific S.A.nell’acquisizione di D.I.D. Diagnostic International Distribution S.p.A.

Federico Annoni, Marco Spada, Roberto de Bonis e Daniele Ferrone









LCA Studio Legale ha assistito Eurobio Scientific S.A., nell’acquisizione di D.I.D. Diagnostic International Distribution S.p.A., tra i principali operatori nel settore della distribuzione di prodotti diagnostici in vitro e dei relativi servizi, dedicati principalmente ai laboratori di microbiologia.



Eurobio Scientific S.A. è una società francese, quotata su Euronext Growth Paris, leader nella fornitura di specifiche soluzioni diagnostiche per trapianti, malattie infettive ed oncologia. Ha sedi in diversi Paesi dell’Unione Europea e negli Stati Uniti.



LCA Studio Legale ha agito con un team composto, tra gli altri, dall’avv. Roberto de Bonis e dall’avv. Daniele Ferrone.



I venditori, Barbara Maffioli ed Enrico Maffioli, sono stati assistiti, rispettivamente, dagli avvocati Marco Spada e Marco Scalera dello Studio De Lorenzi Micciché Scalera Spada – Avvocati Associati e dagli avvocati Federico Annoni e Raffaele Rispoli dello Studio legale B4Lex - Avvocati Associati