LCA Studio Legale per il debutto in Borsa di Giocamondo Study

Benedetto Lonato, Edoardo Berni

LCA Studio Legale, con un team composto da Benedetto Lonato, Edoardo Berni, Alessandro Iustulin e Laura Scarola, ha assistito Giocamondo Study S.p.A., società marchigiana tra i principali operatori italiani specializzati nelle vacanze studio per giovani studenti e servizi educativi d’eccellenza, nel processo di ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su Euronext Growth Milan.

Il collocamento a servizio dell’operazione di quotazione è avvenuto esclusivamente tramite aumento di capitale rivolto a investitori istituzionali, professionali e retail per complessive massime n. 2.500.000 azioni di nuova emissione (comprensive anche delle azioni a servizio dell’opzione greenshoe). Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in Euro 1,70.

L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 6 giugno 2025. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione totale prevista è di circa Euro 21,2 milioni, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe.

Nel processo di quotazione Giocamondo è stata assistita inoltre da Value Track SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Sole Bookrunner, da Thymos Business & Consulting in qualità di financial advisor, da BDO Italia in qualità di società di revisione e advisor fiscale, dallo studio notarile Ricci Radaelli Notai Associati per tutti gli aspetti notarili, e da Adagio23 in qualità di advisor per la circolettatura dei dati extracontabili.